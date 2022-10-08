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Avrupa sinemasının en iyi bilimkurgu filmleri

Litvanya, Fransa ve Belçika ortak yapımı bilimkurgu filmi ‘Vesper’in gösterimde olduğu şu günlerde, Avrupa kökenli bilimkurgu filmlerinden bir seçki hazırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

08.10.2022 - 04:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • METROPOLİS (1927)  

    Alman yönetmen Fritz Lang’ın imzasını taşıyan film, Thea von Harbou’nun 1925 tarihli romanından uyarlandı. Kurulan setler, görsel tasarım ve özel efektler, 1927 koşullarında baş döndürücü ve ilham vericiydi. Bugün öncelikle Hollywood dahil tüm dünya sinemasını etkileyen Alman dışavurumcu sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda bilimkurgu sineması ve distopya alt türünün öncü filmlerinden biridir. Öyküyü ise şöyle özetleyebiliriz: Zengin fabrika sahipleri yüksek kulelerde, işçilerse yeraltında ağır çalışma koşulları içinde yaşarlar. Sermaye işçilere karşı acımasızdır. Kontrolü sağlamak için işçilerin çok güvendiği Maria’ya tıpatıp benzeyen bir robot yaparlar. Her şey çok karanlık olsa da final iyimserdir. Hatta finaldeki sermaye emek uzlaşması Nazi’leri bile etkiler.

  • LA JETEE (1962) 

    Kısa filmleri ve belgeselleriyle tanınan Fransız sinemacı Chris Marker'ın “La Jetée” adlı 28 dakikalık filmi, nükleer savaş sonrası yeraltında yaşayan insanların hikâyesini zaman makinesiyle geçmişe dönen bir mahkûmun gözünden anlatır. Çoğunlukla siyah beyaz fotoğraflardan oluşan deneysel nitelikli bir filmdir. Hüzünlü, duygusal ve karanlık yanlarıyla öne çıkar. Öyküsü ilham vericidir. Terry Gilliam’ın 1995’te ’12 Maymun’ (12 Monkeys) ile başarılı bir yeniden çevrim yaptığını da hatırlatalım. 

  • ALPHAVILLE (1965) 

    Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, bazı filmleriyle entelektüel sinefilleri bile çileden çıkarabilir. “Alphaville” ise belirli ölçülerde “seyirci dostu” bir filmdir. Umutsuz gelecek tasarımıyla distopyaları, kara filmlerden çıkıp gelmiş izlenimini veren trençkotlu gizli ajanıyla dönemin ucuz Fransız macera filmlerini andırır. Ajan Lemmy Caution’un (Eddie Constantine) amacı, Alphaville şehrini baskıcı bir rejimle yöneten bilgisayarı ortadan kaldırmaktır. En iyi silahı ise şiirdir. Distopik bilimkurguyla ‘film noir’ estetiğini bir araya getirmesiyle öncü bir nitelik taşır.

  • DEĞİŞEN DÜNYANIN İNSANLARI (1966)
    (Fahrenheit 451)

    Ray Bradbury’nin 1953 tarihli romanından, Fransız yönetmen François Truffaut tarafından sinemaya uyarlanan İngiltere yapımı film, baskıcı rejimin egemen olduğu bir gelecekte geçer. Siyasi iktidar, insanların düşünmesini engellemek ve kendi varlığını sürekli kılmak için bütün kitapların yakılmasına karar vermiştir. Ama buna direnen insanlar vardır. 20. Yüzyıl’daki kitap yakma olaylarından esinlenerek yazılan roman, bugün bir bilimkurgu klasiği olarak kabul ediliyor. Truffaut’nun filmi için de aynısını söylemek mümkün. Yönetmeninin ilk renkli filmi olduğunu da belirtelim.

  • SOLARIS (1972) 

    Stanislav Lem’in aynı adlı romanından Rus yönetmen Andrey Tarkovski tarafından uyarlanan filmde Kris Kelvin, görev için geldiği sularla kaplı Solaris gezegenindeki araştırma istasyonunda açıklanması zor olaylarla karşılaşır. Kris, diğer bilim insanlarının neden kendilerini odalarına kapadığını anlamaya çalışırken, yıllar önce hayatını kaybeden karısının bir kopyası çıkar karşısına. Tüm bunlar, Kris’in zihnini okuyan gezegenin oyunlarıdır. ‘Solaris’i aşk, bellek, inanç ve varoluş üzerine görsel bir meditasyon olarak kabul edebiliriz. Dezavantajları, ağır temposu ve uzun süresidir. Özellikle romanın hayranlarının sevmediği bir uyarlamadır; çünkü Tarkovski filme kişisel damgasını vurma konusunda ısrarcı davranmıştır. Buna karşılık, Tarkovski hayranları ve yönetmenin sineması üzerine çalışanların sevdiği, önemsediği bir filmdir.

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