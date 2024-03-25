Avrupa'nın en yüksek maaşlı futbolcuları
Avrupa'da en yüksek aylık maaş alan futbolcuların listesi, Fransız haber dergisi L'Equipe tarafından yayımlandı
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Listede zirveyi açık farkla Kylian Mbappé alırken, Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ikinci sıraya yerleşti. Manchester City'nin yıldız oyuncuları Kevin de Bruyne ve Erling Haaland, sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıralarda kendilerine yer buldular.
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İşte o liste (Aylık brüt maaşlar):
10. JUDE BELLİNGHAM - REAL MADRİD - 1.7 milyon Euro
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9. RAPHAËL VARANE - MAN UNİTED - 1.72 milyon Euro
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8. MOHAMED SALAH - LİVERPOOL - 1.77 milyon Euro
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7. CASEMİRO - MAN UNİTED - 1.77 milyon Euro
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6. ROBERT LEWANDOWSKİ - BARCELONA - 1.87 milyon Euro
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5. DAVİD ALABA - REAL MADRİD - 1.88 milyon Euro
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4. ERLİNG HAALAND - MAN CİTY - 1.9 milyon Euro
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3. KEVİN DE BRUYNE - MAN CİTY - 2.02 milyon Euro
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2. HARRY KANE - BAYERN MÜNİH - 2.1 milyon Euro
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1. KYLİAN MBAPPÉ - PSG - 6 milyon Euro