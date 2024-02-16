Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi. İşte alınan sonuçlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 01:33 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, uzatmada Icardi'nin attığı golle Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

        • 2

          Karşılaşmaların rövanşı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak. İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan tüm sonuçlar:

        • 3

          AVRUPA LİGİ PLAY-OFF:

          Shaktar Donetsk: 2 - Marsilya: 2

          68' Mykola Matviyenko, 90+3' Eguinaldo/ 64'Pierre Aubameyang, 90' Iliman Ndiaye

        • 4

          Young Boys: 1 - Sporting CP: 3

          42' Filip Ugrinic/ 31' Aurele Amenda (kendi kalesine), 41' Viktor Gyökeres (penaltı) 48' Gonçalo Inacio

          KIRMIZI KART: 88' Mohamed Aly Camara (Young Boys)

        • 5

          Feyenoord: 1 - Roma: 1

          45' Igor Paixao/ 67' Romelu Lukaku

        • 6

          Sporting Braga: 2 - Karabağ: 4

          44' Simon Banza, 90+1' Joao Moutinho (penaltı) / 21' Marko Jankovic (penaltı), 54' ve 69' Abdellah Zoubir, 65' Juninho,

        • 7

          Lens: 0 - Freiburg: 0

        • 8

          Benfica: 2 - Toulouse: 1

          68' ve 90+8' Angel Di Maria (penaltı)/ 75' Mikkel Desler

        • 9

          Milan: 3 - Rennes: 0

          32' ve '47 Ruben Loftus-Cheek, 53' Rafael Leao

        • 10

          KONFERANS LİGİ PLAY-OFF

          Molde: 3 - Legia Warszawa: 2

          12' ve 19' Fredrik Gulbrandsen, 24' Markus Kaasa/ 63' Josue, 71' Rafal Augustyniak

        • 11

          Olympiakos: 1 - Ferencvaros: 0

          83' Ayoub El Kaabi

        • 12

          Union Saint-Gilloise: 2 - Eintracht Frankfurt: 2

          31' Matias Rasmussen, 68' Gustaf Nilsson/ 3' Fares Chaibi, 10' Sasa Kalajdzic

          KIRMIZI KART: 78' Charles Vanhoutte

        • 13

          Sturm Graz: 4 - Slovan Bratislava: 1

          4' Mika Bieveth, 27' Jon Stankovic, 64' Otar Kiteishvili, 90+1' Amady Camara/ 8' Gerson Rodrigues

          KIRMIZI KART: 78' Vladimir Weiss

        • 14

          Ajax: 2 - Bodo/Glimt: 2

          90+1' Branco van den Boomen (P), 90+7' Steven Berghuis / 16' ve 63' Albert Gronbaek

          KIRMIZI KART: 90+1' Odin Luras Björtuft

        • 15

          Servette: 0 - Ludogorets Razgrad: 0

        • 16

          Maccabi Haifa: 1 - Gent: 0

          65' Frantzdy Pierrot

        • 17

          Real Betis: 0 - Dinamo Zagreb: 1

          75' Bruno Petkovic (P)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Habertürk Anasayfa