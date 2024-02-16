Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi. İşte alınan sonuçlar
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, uzatmada Icardi'nin attığı golle Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.
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Karşılaşmaların rövanşı 22 Şubat Perşembe günü oynanacak. İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan tüm sonuçlar:
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AVRUPA LİGİ PLAY-OFF:
Shaktar Donetsk: 2 - Marsilya: 2
68' Mykola Matviyenko, 90+3' Eguinaldo/ 64'Pierre Aubameyang, 90' Iliman Ndiaye
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- 4
Young Boys: 1 - Sporting CP: 3
42' Filip Ugrinic/ 31' Aurele Amenda (kendi kalesine), 41' Viktor Gyökeres (penaltı) 48' Gonçalo Inacio
KIRMIZI KART: 88' Mohamed Aly Camara (Young Boys)
- 5
Feyenoord: 1 - Roma: 1
45' Igor Paixao/ 67' Romelu Lukaku
- 6
Sporting Braga: 2 - Karabağ: 4
44' Simon Banza, 90+1' Joao Moutinho (penaltı) / 21' Marko Jankovic (penaltı), 54' ve 69' Abdellah Zoubir, 65' Juninho,
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Lens: 0 - Freiburg: 0
- 8
Benfica: 2 - Toulouse: 1
68' ve 90+8' Angel Di Maria (penaltı)/ 75' Mikkel Desler
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Milan: 3 - Rennes: 0
32' ve '47 Ruben Loftus-Cheek, 53' Rafael Leao
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KONFERANS LİGİ PLAY-OFF
Molde: 3 - Legia Warszawa: 2
12' ve 19' Fredrik Gulbrandsen, 24' Markus Kaasa/ 63' Josue, 71' Rafal Augustyniak
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Olympiakos: 1 - Ferencvaros: 0
83' Ayoub El Kaabi
- 12
Union Saint-Gilloise: 2 - Eintracht Frankfurt: 2
31' Matias Rasmussen, 68' Gustaf Nilsson/ 3' Fares Chaibi, 10' Sasa Kalajdzic
KIRMIZI KART: 78' Charles Vanhoutte
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- 13
Sturm Graz: 4 - Slovan Bratislava: 1
4' Mika Bieveth, 27' Jon Stankovic, 64' Otar Kiteishvili, 90+1' Amady Camara/ 8' Gerson Rodrigues
KIRMIZI KART: 78' Vladimir Weiss
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Ajax: 2 - Bodo/Glimt: 2
90+1' Branco van den Boomen (P), 90+7' Steven Berghuis / 16' ve 63' Albert Gronbaek
KIRMIZI KART: 90+1' Odin Luras Björtuft
- 15
Servette: 0 - Ludogorets Razgrad: 0
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- 16
Maccabi Haifa: 1 - Gent: 0
65' Frantzdy Pierrot
- 17
Real Betis: 0 - Dinamo Zagreb: 1
75' Bruno Petkovic (P)