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        Haberler Dünya Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor | Dış Haberler

        Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor

        Avrupa'nın farklı ülkelerinde yılın ilk sıcak hava dalgası etkisini hissettiriyor. Sıcaklıkların bugün İtalya'nın farklı şehirlerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Atina'da 35 dereceyi bulması bekleniyor, İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:22
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          Avrupa'nın farklı ülkelerinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini hissettiriyor.

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          Hafta sonu artan sıcaklıkların ardından, bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklık değerlerinin 35 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.

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          İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa, yılın ilk sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, yetkililer yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunuyor.

        • 4

          Sıcaklıkların İngiltere'de 34, Fransa'da 32, İtalya'nın farklı şehirlerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da 35 dereceyi bulması bekleniyor. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

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          İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office, ülkenin farklı bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi bulabileceğini öngördü. Met Office, bugün başlayan teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ı takip edenleri sıcaklıklara karşı uyardı.

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          İngiltere Reading Üniversitesi'nde görevli iklim bilimcisi Ed Hawkins, aşırı sıcaklıklar karşısında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin güney doğu bölgelerinde gelecek birkaç gün boyunca yaşanacak sıcaklıkların, 100 yıl öncesine göre 4-5 derece daha yüksek olacağını belirtti.

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          Kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Mirrors for Earth's Energy Rebalancing (MEER) Genel Müdürü Peter Dynes, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Fransa ve İspanya'daki yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek, bu değerlerin "normal yaz sıcaklığı" olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

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          Fransa'da yarın sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkabileceğini kaydeden Dynes, "Bunlar, küresel ısınma eğilimlerinin tetiklediği ve giderek daha sık hale gelen tehlikeli sıcak hava dalgaları. Bu tekrarlayan sıcak hava dalgalarını on yıllar boyunca görmememiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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        *Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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