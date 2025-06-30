Avrupa'da sıcak hava dalgası etkili oluyor

Fransa'da yarın sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkabileceğini kaydeden Dynes, "Bunlar, küresel ısınma eğilimlerinin tetiklediği ve giderek daha sık hale gelen tehlikeli sıcak hava dalgaları. Bu tekrarlayan sıcak hava dalgalarını on yıllar boyunca görmememiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.