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        Haberler Dünya Avrupa'da aşırı sıcak hava alarmı | Dış Haberler

        Avrupa'da aşırı sıcak hava alarmı

        Haziran ayının son günlerinden bu yana etkili olan sıcak hava dalgası Avrupa'yı alarma geçirmiş durumda. Avrupa'nın birçok kentinde rekor sıcaklıklar kaydedilirken, yetkiler halkı önlemlerini alması konusunda uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:08
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        Avrupa'da aşırı sıcak alarmı
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        Guardian'ın haberine göre, Güney Avrupa'da; özellikle Portekiz,Fransa ve İspanya'da, şiddetli bir sıcak hava dalgası yayılıyor. Yetkililer yaptıkları açıklamada İspanya'daki termometrelerde derecenin 46'yı aştığını belirtti. Fransız hükümeti benzer sıcaklıklar yaşandığı için acil durum etmiş durumda.

        Fosil yakıtların oluşturduğu aşırı sıcaklar özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde bu senenin ilk sıcak hava dalgasının etkisi altında.

        Yüksek sıcaklıklar bazı Avrupa ülkelerindeki yetkilileri yeni sağlık önlemleri alma konusunda ve yeni itfaiyeci atamaları yapmaları konusunda ayağa kaldırdı.

        GUTERRES: BU DÜNYANIN YENİ NORMALİ

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        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Aşırı sıcaklar artık sürekli olmaya başlıyor. Bu dünyanın yeni normali" dedi.

        AVRUPA'DA SICAK HAVA ALARMI

        Portekiz'in Mora kentinde termometreler 46 dereceyi gösterdi. Meteoroloji uzmanları bunun yeni bir sıcaklık rekoru olup olmadığı konusundaki çalışmalarını hala sürdürmekte.

        İspanya'nın Sevilla kentinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken Perşembe gününe kadar sabahları sıcaklıkların en düşük 25 derece olması bekleniyor.

        İtalya'da 27 büyükşehrin 21'i Pazar gününden bu yana yüksek alarm seviyesinde. Toscany gibi bölgelerde hastane kayıt oranları yüzde 20 artmış durumda. Yetkililer, vatandaşların sabah 11.00 ve akşam 18.00 saatleri arasında dışarıda çok vakit geçirmemesi konusunda uyardı.

        Fransa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini gösteriyor. Fransız Meteoroji Kurumu ülkedeki bölgelerin yüzde 88'ini turuncu kategori tehlike derecesine çıkardı.

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        Hükümet, çalışma saatlerinde düzenleme yapılmasını istedi. Aşırı sıcaklıklar yüzünden ülkede okullar Pazartesi ve Salı günleri tatil edildi. Ülkedeki ilk yangın hafta sonu güneybatı bölgesinde çıkarken 400 hektarlık alanın yanması ve 100’den fazla kişinin evini boşaltmasına sebep oldu.

        İSPANYA'DA REKOR SICAKLIK

        En yüksek sıcaklıkların kaydedildiği İspanya'nın Huelva kentine bağlı Andalucían ilçesinin El Granado'da kasabasında termometreler 46 dereceyi gösterdi. Bundan önceki en yüksek sıcaklık en son olarak Sevilla şehrinde 45.2 derece olarak 1965 yılında kaydedilmişti.

        18 bölgesinin 7'sinde kırmızı renkli uyarı yayınlayan Portekiz'de meteoroloji uzmanları sıcaklıkların bu akşam itibariyle düşmesini bekliyor.

        Guardian'da yer alan habere göre araştırmacılar, Avrupa'daki tehlikeli sıcaklıkların yüzyıl sonuna kadar yılda 8 bin ila 80 bin kişinin hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.

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