Avrupa'da 2000 yılı sonrası en çok kupa kazanan 15 teknik direktör

UEFA Süper Kupa'yı Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'in kazanmasının ardından Avrupa'da 2000 yılı ve sonrasında en çok kupa kazanan teknik direktörler listesi güncellendi. Fatih Terim, Jose Mourinho ve Jorge Jesus gibi tanıdık isimlerin de yer aldığı Avrupa'nın en çok kupa kazanan 15 teknik direktörünü sizler için araştırdık. İşte o liste...