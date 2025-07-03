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        Haberler Spor Motor Sporları AVIS Türkiye Pist Şampiyonası TOSFED İstanbul Park’ta başlıyor - Motor Sporları Haberleri

        AVIS Türkiye Pist Şampiyonası TOSFED İstanbul Park’ta başlıyor

        AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından AVIS, Spor Toto, ICRYPEX, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla 05-06 Temmuz tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:33
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        Türkiye Pist Şampiyonası TOSFED İstanbul Park'ta başlıyor
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        AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından AVIS, Spor Toto, ICRYPEX, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla 05-06 Temmuz tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek. Süper ve maxi olmak üzere iki ayrı kategoride iki ayrı yarışın koşulacağı organizasyon kapsamında, ayrıca her iki gün katılımcıların kendi start otomobilleri ile pistte sürüş deneyimi yaşayabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de gerçekleştirilecek.

        Seyirciye açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek hafta sonu, 05 Temmuz Cumartesi saat 12.30'da serbest antrenmanlar, 13.45'te resmi antrenmanlar ve 15.00'de sıralama turları ile başlayacak. 06 Temmuz Pazar günü ise saat 12.45'teki resmi antrenmanların ardından, 14.00'te ilk yarışlar, 17.00'de de ikinci yarışlar koşulacak ve organizasyon 19.00'daki ödül töreni ile sona erecek.

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