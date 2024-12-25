Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sınavı ne zaman ve hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı

        AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgesi yayınlandı. AUZEF güz dönemi final sınavları, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AUZEF sınav tarihi belli oldu. Aralık ayında yapılacak olan sınav için AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki AUZEF sınavı ne zaman?

        • 2

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

          AUZEF bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav yerlerini sorgulamak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

        • 3

          AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

          İstanbul Üniversitesi AUZEF’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

          AUZEF internet sitesinde yer alan sınav takvimi şu şekildedir;

          Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

          Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

          Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Habertürk Anasayfa