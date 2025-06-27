İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavı tarihi ve sınav yerleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Üniversitenin akademik takvimine göre, AUZEF bütünleme sınavı, temmuz ayında gerçeleştirilecek. Üç oturumda yapılacak telafi sınavına ne zaman ve nerede gireceklerini merak eden öğrenciler ‘’AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 AUZEF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı…