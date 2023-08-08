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        Haberler Magazin Attila Atasoy: Belediye otobüsü ile şehir turu - Magazin haberleri

        Attila Atasoy: Belediye otobüsü ile şehir turu

        Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyarete giden Attila Atasoy, belediye otobüsüyle şehir turu attı. Atasoy, "Bayıldığım bir şey yerel hayata karışmak..." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 08:50
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        • 1

          Attila Atasoy, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'e gitti. Belediye otobüsü ile şehir turu yapmayı ihmal etmeyen Atasoy, o anları ölümsüzleştirdi.

        • 2

          Gezi turunda yaşadıklarını anlatan Attila Atasoy, "Belediye otobüsü ile şehir turu... Bayıldığım bir şey yerel hayata karışmak... Bu arada kilo veriyorum, iyi oluyor fakat şöför bana kızdı niye inmiyorum diye... Meğer son durakmış..." şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

        • 3

          İŞTE TOPLU TAŞIMA KULLANAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

          NÜKHET DURU

          Bir dönem Amerika'da tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını "New York metrosundaki kaliteli anılarım" notuyla paylaştı.

        • 4

          ROGER WATERS

          'Pink Floyd'un üyelerinden Roger Waters, metroyla seyahat ederken objektiflere takıldı. Ünlü müzisyeni fark eden bir kişi ise, Waters'ı böyle fotoğrafladı.

        • 5

          SELDA BAĞCAN

          Selda Bağcan'ın Yenikapı-Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.

        • 6

          EBRU YAŞAR

          Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro..."

        • 7

          DİDEM SOYDAN

          Nişantaşı'nda oturan ünlü manken Didem Soydan da Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden...

        • 8

          KATIE HOLMES

          ABD'li ünlü oyuncu Katie Holmes da New York metrosunu sık sık kullanıyor.

        • 9

          EDİS

          Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düşmüştü.

        • 10

          MERT FIRAT

          Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü...

        • 11

          YAVUZ SEÇKİN

          Komedyen ve oyuncu Yavuz Seçkin de Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden...

        • 12

          KEREMCEM

          Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil..." demişti.

        • 13

          MERYEM UZERLİ

          Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan ve yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...

        • 14

          DOĞUKAN MANÇO

          Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste...

        • 15

          ARDA TURAN

          Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.

        • 16

          ŞENAY AKAY

          Eski manken Şenay Akay da Yanikapı-Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden...

        • 17

          CAN YILMAZ

          İstanbul metrosuna binen Can Yılmaz, fotoğrafın altına, "Sevgili Zafer Algöz ağabeyimle Paris metrosunda..." notu düştü.

        • 18

          TALAT BULUT

          Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden...

        • 19

          MURAT ARKIN

          Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu. Son olarak Dağ ve Börü projeleriyle izleyici karşısına çıkan Arkın paylaşımına, "İşe giderken trende oturacak yer bol olunca ben..." notunu düştü.

        • 20

          ŞAHAN GÖKBAKAR

          Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar, fotoğrafına, "Ben de izleyeyim mi yenge?" notunu düşmüştü.

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