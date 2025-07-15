Attila Atasoy: Anlayan, anlamayana söylesin

Hadise'nin Harbiye Açıkhava’daki sahne şovları, Attila Atasoy ile Nükhet Duru arasında polemiğe neden oldu.

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Konseri seyreden Attila Atasoy, yaptığı açıklamada; "Süper Hadise... Müthiş bir kareografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise" dedi.

Nükhet Duru, Attila Atasoy'un Hadise ise ilgili yorumuna şiddetle karşı çıkarak; "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" şeklinde yorumda bulundu.

REKLAM Attila Atasoy, Nükhet Duru'ya; "Hadise'nin şovunu methettim diye beni tefe koydular. Müthiş kalabalık bir ekip, sahne tasarımı ve kareografiyle sergilenen son derece başarılı bir şovdu. Belçika'da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip, şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnesinde en iyi şovları Hadise ile Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru'dan geldi. 'Gözlerine perde mi indi Attilacığım?' demiş. Nükhetciğim bir alemsin. Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?" yanıtını verdi.

Attila Atasoy, polemiğin gündem olmasının ardından; "Hayatımda hiç hesap kitap ve torpil yapmadım. Hak edeni alkışladım, haksızlık yapanı kışkışladım. Teklif var ısrar yok yaşadım. Bu nedenle bir beğeni yaptım diye üstüme gelenleri kendi gerçekleriyle tersledim. Hepsi bu. Anlayan anlamayana söylesin" ifadelerini kullandı.