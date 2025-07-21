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        Atlas'lı tatil

        Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, oğulları Atlas ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 08:29 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:56
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Yalıkavak’taki bir otelin plajında objektiflere yansıyan çift, oğulları Atlas ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Denize dönüşümlü olarak giren Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, daha sonra şezlonglarında uzun uzun sohbet etti ve oğullarıyla vakit geçirdi. Ailenin sakin ve mutlu halleri dikkat çekti.

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin
        #BODRUM
        #tatil

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