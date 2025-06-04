Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Atilla Karaoğlan'a uluslararası görev! - Futbol Haberleri

        Atilla Karaoğlan'a uluslararası görev!

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan-İsveç maçını yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atilla Karaoğlan'a uluslararası görev!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında 6 Haziran Cuma günü oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak.

        Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

        VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Habertürk Anasayfa