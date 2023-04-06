TEOMAN



Teoman, Instagram hesabından yayınladığı karelerle takipçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırmıştı. Askerlik fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, o dönem yaşadığı bir anısını da sevenleriyle paylaştı.



28 günlük bedelli askerliğini İzmir Gaziemir'de tamamlayan 55 yaşındaki sanatçı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir'e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu askerliğe dayanabilmek için... Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi'nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, "Benim askerlik fasulyeden olacak." diyorum.



İlk gece komutan bütün erleri çağırıp; "Arkadaşlar..." diyor, "Bir arkadaşınız televizyonda, 'Benim askerliğim fasulyeden olacak' dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz fasulyeden olmayacak!" "Off!", diyorum, yine yaptım yapacağımı.... Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım.