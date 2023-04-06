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Atilla Atasoy askerlik yıllarını andı - Magazin haberleri

Atilla Atasoy askerlik yıllarını andı

Şarkıcı Atilla Atasoy, takipçilerini geçmişe götürdü. 1979'da vatani görevini Ankara'da tamamlayan Atasoy, askerlik fotoğrafını paylaştı

Giriş: 06.04.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türk pop müzik sanatçısı Atilla Atasoy, askerlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayımladı. 69 yaşındaki Atasoy,  fotoğrafına "Nisan 1979 Sıhhiye Taburu-Eczacı Bölüğü... Hüseyin Gazi-Mamak / Ankara" notunu düştü.

  • Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin nerede askerlik yaptığını biliyor musunuz? Bedelli, kısa dönem ve uzun dönem olarak vatani görevlerini yerine getiren ünlülerin askerlik fotoğraflarını sizler için derledik...

  • TEOMAN

    Teoman, Instagram hesabından yayınladığı karelerle takipçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırmıştı. Askerlik fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, o dönem yaşadığı bir anısını da sevenleriyle paylaştı.

    28 günlük bedelli askerliğini İzmir Gaziemir'de tamamlayan 55 yaşındaki sanatçı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir'e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu askerliğe dayanabilmek için... Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi'nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, "Benim askerlik fasulyeden olacak." diyorum.

    İlk gece komutan bütün erleri çağırıp; "Arkadaşlar..." diyor, "Bir arkadaşınız televizyonda, 'Benim askerliğim fasulyeden olacak' dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz fasulyeden olmayacak!" "Off!", diyorum, yine yaptım yapacağımı.... Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım.

  • FAZIL SAY

    Fazıl Say da askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Say, yayınladığı kareye, "Gelsin askerlik anısı, Burdur 2002" notunu düştü. Sanatçı, vatani görevini Burdur 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Yardımcılığı'nda yaptı.

  • ARDA TÜRKMEN

    Arda Türkmen ise askerliğini Denizli'de yaptı. Türkmen, bu fotoğrafını, "Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi..." mesajıyla paylaştı.

  • ÇAĞATAY ULUSOY

    Çağatay Ulusoy da bedelli askerlikten faydalanan isimlerden. Ulusoy, 21 günlük vatani görevini Ankara'da tamamlamdı.

  • ALİŞAN

    Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söylemişti. Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü:

    Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası.

  • İDO TATLISES

    Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses de vatani görevini Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

  • KEREM BÜRSİN

    Kerem Bürsin ise vatani görevini Burdur 58. Piyade Alayı'nda yaptı.

  • KENAN İMİRZALIOĞLU

    Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaptı. İmirzalıoğlu kısa dönem olarak askerliğini 5 ay 5 gün olarak tamamladı.

  • FATİH ÜREK

    1989'da Aydın 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Fatih Ürek, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e servis bile yapmış.

  • SERDAR ORTAÇ

    Serdar Ortaç 2000'de Sivas'ta 28 gün bedelli askerlik yapmıştı.

  • MANUŞ BABA

    Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Şarkıcı, vatani görevini Tekirdağ'da yapmıştı.

  • TARKAN

    Tarkan, 200'de bedelli askerlikten yararlanarak, 2. Ordu Komutanlığı Ulaştırma Er eğitim Alay Komutanlıgı'nda vatani görevini yerine getirdi.

  • ALTAN GÖRDÜM

    Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

  • KUŞUM AYDIN

    Kuşum Aydın askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapmıştı.

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