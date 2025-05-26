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        Haberler Spor Futbol İspanya Athletic Bilbao: 0 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Athletic Bilbao: 0 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti. Robert Lewandowski (2) ve Dani Olmo'nun (p) golleriyle kazanan şampiyon Barcelona, sezonu 88 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 01:21 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:21
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        Şampiyon Barça galibiyetle noktaladı!
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        İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu. San Mames Barria Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Barcelona oldu.

        Katalanlara galibiyeti getiren golleri, 14 ve 17. dakikalarda Robert Lewandowski ile 90+4'te penaltıdan Daniel Olmo kaydetti.

        Bu mağlubiyetin ardından Athletic Bilbao, beş maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

        Bu sonucun ardından şampiyon Barcelona, ligi 88 puanla tamamladı. Athletic Bilbao ise 70 puanda 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

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