Athena’nın Londra konseri vize engeline takıldı

Türk rock müziğinin tanınmış gruplarından Athena, hafta sonu Londra'da vermeyi planladığı konseri ertelemek zorunda kaldı.

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Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, grup üyelerinden bazılarının vize onay sürecinin tamamlanmaması nedeniyle konser ertelendi. Açıklamada, vize için gerekli tüm belgelerin İngiltere makamlarına eksiksiz sunulduğu, ancak sürecin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bu Cumartesi gerçekleşmesi planlanan Athena konserinin ertelendiğini üzülerek bildiriyoruz. Gerekli tüm belgeler eksiksiz ve zamanında teslim edilmiş olmasına rağmen, İstanbul’daki İngiltere Konsolosluğu’nun aracı kurumu, talihsiz bir sistemsel sorun nedeniyle oluşan yoğunluk sebebiyle grup başvurumuzu, son dakikaya kadar beklememize ve İngiltere Konsolosluğu’nun acil işlem çağrısına rağmen, ne yazık ki işleme almamıştır.

Konsere katılmayı planlayan tüm arkadaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Electric Ballroom’un 2025 yılı programı son derece yoğun olduğundan, uygun bir tarih belirlemek mümkün olmamıştır. Bu nedenle konserin yeni tarihi 16 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir.

Tüm biletler geçerliliğini koruyacaktır. Ancak dileyenler biletlerini iade edebilecektir. Bilet iadesiyle ilgili detaylı bilgilendirme en kısa sürede paylaşılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" Fotoğraflar: İHA, AA