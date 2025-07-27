Athena konseri yangın nedeniyle yarıda kaldı

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği Karahıdır ve İğdir köyleri yangının etkisi altına girerken, çevredeki bazı yerleşim birimleri de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına gece boyunca karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da söndürme çalışmalarına başlandı.

REKLAM advertisement1

Yangının etkisi, şehirdeki sosyal ve kültürel etkinlikleri de vurdu. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Athena Grubu'nun konseri, devam eden yangın tehlikesi nedeniyle yarıda kesildi.

Grubun solisti Gökhan Özoğuz, konserin sonlandırıldığını duyurarak seyircilere şöyle seslendi; "Bursa'daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamız gerektiğini söylediler. Lütfen sakin bir şekilde alanı boşaltın."