Ateş eden baba-kız gözaltında

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesinde, yılbaşı kutlamaları sırasında bir baba ve kızı tabanca ile havaya ateş etti. Bunu gören bazı vatandaşlar o anları kameraya çekip, sosyal medyaya attı.

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Görüntüleri izleyen polis ekipleri, havaya ateş eden baba ve kızı yakalamak için çalışma başlattı.

Baba ve kızın yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Özcan P. ve kızı Sıla P.’yi, bulunduğu adreste yakaladı ve silaha el koydu. Aramanın ardından baba ve kız gözaltına alınarak karakola götürüldü. Baba ve kızın karakoldaki sorgusu sürüyor.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.