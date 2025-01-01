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        Haberler Gündem Güncel Ateş eden baba-kız gözaltında | Son dakika haberleri

        Ateş eden baba-kız gözaltında

        Esenyurt'ta dün gece yılbaşı kutlamalarını bahane ederek havaya ateş eden baba ve kızı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:07
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        Ateş eden baba-kız gözaltında
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        İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesinde, yılbaşı kutlamaları sırasında bir baba ve kızı tabanca ile havaya ateş etti. Bunu gören bazı vatandaşlar o anları kameraya çekip, sosyal medyaya attı.

        Görüntüleri izleyen polis ekipleri, havaya ateş eden baba ve kızı yakalamak için çalışma başlattı.

        Baba ve kızın yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Özcan P. ve kızı Sıla P.’yi, bulunduğu adreste yakaladı ve silaha el koydu. Aramanın ardından baba ve kız gözaltına alınarak karakola götürüldü. Baba ve kızın karakoldaki sorgusu sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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