Atatürk'ün silüeti sevinçle karşılandı
Ardahan'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, yağmurun ardından havanın açmasıyla Karadağ sırtlarında belirdi ve sevinçle karşılandı
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Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında, özellikle saat 17.55-18.10 arasında görülebilen Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor.
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Uzun süredir gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle nadiren görünen silüet, bugün 17’incisi düzenlenen ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ kapsamında, yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla tekrar belirdi.
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Bunu fırsat bilenler, Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.
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Atatürk’ün dağa yansıyan silüetini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ardahan’a gelen ziyaretçiler, yaşadıkları sevinci fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Vatandaşlar, Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında belirmesinin gerçek bir mucize olduğunu belirterek, bu özel anı herkesin görmesini istediklerini ifade etti.
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SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Atatürk silüeti, ilk kez 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.
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Silüetin fotoğrafları, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilerek Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi.
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Damal ilçesinde ise 1995 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.
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