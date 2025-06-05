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        Haberler Gündem Ataşehir'de iki sürücünün yol kavgası kamerada

        Ataşehir'de iki sürücünün yol kavgası kamerada

        Ataşehir'in Küçükbakkalköy mahallesinde trafikte tartıştığı cipin önünü kesen otomobil sürücüsü, aracından inerek cipin camlarını yumruklamaya başladı. Sürücünün "Gebertirim seni" tehditlerinin ardından cipten inen sürücü "hamile eşimin yanında bana saldırırsın ha..." diyerek karşılık verdi. İkilinin tekmeli yumruklu kavgasını hamile eş çığlık atarak durdurmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:16
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        Trafikte yumruklu kavga kamerada
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        İstanbul Ataşehir'de cip sürücüsü, aracının önünü kesen otomobil sürücüsü tarafından hamile eşinin yanında yumruklu saldırıya uğradı. İki sürücünün yumruklu kavgası motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; trafikte tartıştığı cipin önünü kesen otomobil sürücüsü, aracından inerek cipin camlarını yumruklamaya başladı.

        Sürücünün "Gebertirim seni" tehditlerinin ardından cipten inen sürücü "hamile eşimin yanında bana saldırırsın ha..." diyerek karşılık verdi. İkilinin tekmeli yumruklu kavgasını hamile eş çığlık atarak durdurmaya çalıştı. O anda kavgaya engel olmaya çalışan motosiklet sürücüsü ise, "Polis var devam et ağabey. Yapmayın, yapmayın ehliyetiniz gidecek" şeklinde uyarılarda bulundu.

        Çevredekiler araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavga, otomobil sürücüsünün aracına binerek uzaklaşmasıyla sona erdi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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        #Ataşehir
        #yumruklu kavga
        #haberler
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