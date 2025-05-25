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        Haberler Gündem Güncel Ataşehir'de bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıkıldı; o anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıkıldı; o anlar kamerada

        İstanbul Ataşehir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, bıçakla üzerine gelen diğer sürücüyü, yangın tüpü sıkarak uzaklaştırdı. Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü ilginç tartışması kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 04:17 Güncelleme: 25.05.2025 - 04:20
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        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
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        Ataşehir ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE KAMERADA

        AA'nın haberine göre; araçlarından inen sürücülerden biri, bıçakla üzerine doğru gelen diğer sürücüyü yangın tüpü sıkarak durdurmaya çalıştı.

        Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu. Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.

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        #istanbul
        #haberler
        #Ataşehir
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