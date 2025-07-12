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        Atama kararları Resmi Gazete'de

        Bazı kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 00:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:39
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Emel Topçu asil üye olarak, Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Muharrem Eliş, Fatih Mehmet Özveren yedek üye olarak atandı.

        TMSF KURULU BAŞKANLIĞI

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

        Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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