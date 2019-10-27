Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta, bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese'yi 7-1 mağlup etti.

Konuk ekip mücadeleye hızlı başladı ve 11. dakikada 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra toparlanan Atalanta, 21'de Ilicic, 35'te Muriel, 43'te yine Ilicic'le 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Atalanta ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

47 ve 75'te iki gol daha atan Muriel hat-trick yaparken 52'de Pasalic, 83'te ise Traore Atalanta'nın diğer gollerini attılar ve Atalanta sahadan 7-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Udinese'de Nicholas Opoku 32. dakikada kırmızı kart gördü.