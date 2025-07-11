Ata Demirer, Sevdalı ile geziyor
Ata Demirer, Sevdalı adını verdiği teknesiyle mavi tura çıktı
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Ata Demirer, yalnız başına tekne tatiline çıktı.
Geçtiğimiz hafta başı doğum gününü sevgilisi Dilara Alemdar ile kutlayan komedyen ‘Sevdalı’ isimli teknesiyle Ege koylarını geziyor.
Ata Demirer, zaman zaman karaya çıkarak yürüyüş yaptı.
Marmaris’te görüntülenen Ata Demirer, erken saatlerde denizin keyfinin çıkardı. Teknesine yanaşan balıkçıdan balık alan komedyen sonrasında dinlenmeye çekildi.