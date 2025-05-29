'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesine çıkıyor
Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu 2' ile yaz turnesinde sevenleriyle buluşacak
BKM Organizasyonu ile 'Ata Demirer Gazinosu 2', yaz turnesine çıkıyor. Demirer; Antalya, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Çeşme ve Bursa’da sevenleri ile buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileriyle yaz boyunca açık hava sahnelerinde sevenleriyle bir araya gelecek.
'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesi takvimi ise şöyle;
16 Temmuz – Antalya Açıkhava Tiyatrosu
19 Temmuz – Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu
21 Temmuz – Bodrum Antik Tiyatro
24 Temmuz – İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
26 Temmuz – Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
30 Temmuz – Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
1 Ağustos – Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu