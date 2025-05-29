BKM Organizasyonu ile 'Ata Demirer Gazinosu 2', yaz turnesine çıkıyor. Demirer; Antalya, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Çeşme ve Bursa’da sevenleri ile buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileriyle yaz boyunca açık hava sahnelerinde sevenleriyle bir araya gelecek.

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'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesi takvimi ise şöyle;

16 Temmuz – Antalya Açıkhava Tiyatrosu

19 Temmuz – Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu

21 Temmuz – Bodrum Antik Tiyatro

24 Temmuz – İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

26 Temmuz – Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

30 Temmuz – Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

1 Ağustos – Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu