Ata binerken ağzına arı kaçan Hintli iş insanı hayatını kaybetti

Ünlü bir Hintli iş insanı ve Bollywood yıldızı Karisma Kapoor'un eski eşi Sunjay Kapur, İngiltere'nin Windsor kentinde bir polo maçına (At üzerinde dörderli iki takım oyuncularının ellerindeki özel oyun sopalarıyla 10 cm çapındaki bir topa vurmalarıyla oynanan bir oyun) katıldıktan sonra hayatını kaybetti. İngiliz basını, 53 yaşındaki Kapur'un dilini arı soktuktan sonra kalp krizi geçirdiğini yazdı.

The Telegraph'a göre, polo maçındaki tanıklar milyarderin "Bir şey yuttum" dediğini duydu. Daha sonra, raporlar Kapoor'un bir arı yuttuğu sonucunu ortaya çıkardı.

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Arkadaşı ve iş ortağı Suhel Seth, "Sunjay, görünüşe göre İngiltere'de bir polo maçı sırasında bir arı yuttuktan sonra kalp krizinden öldü" dedi.

Diğer yandan Kapoor'un şirketi Sona Comstar, ölüm nedeni olarak kalp krizini gösterdi ve daha fazla detay paylaşmadı.