ATA AÖF yaz okulu ne zaman? 2025 ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir ve bu dersler, öncelikle daha önce başarısız olunan (FF notlu) dersler ile ilk defa alınacak dersler olmak üzere, alt yarıyıl dersleri öncelikli olacak şekilde üst yarıyıllardan seçilebilir.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyıllarından ayrı olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir.

Yaz okulundan ders almak isteyen ve materyal ücretinden muaf olan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden "Öğrenim" menüsü altındaki “Ders Alma Tercihi” sekmesine girerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz okulunda ders almak istiyorum" sayfasında “Evet” seçeneğini işaretleyip ders kayıtlarını yapabilirler.

Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış veya devamsızlıktan başarısız olunmuş uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.

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