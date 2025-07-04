ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SÜRESİ VE SORU SAYISI

ATA AÖF bütünleme sınavlarında her ders için öğrencilere 30 dakika süre tanınacak. Sınavlar, ders bazında düzenleniyor ve her ders için genellikle 20-25 soru soruluyor.