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        Haberler Bilgi Yaşam Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Aşure Günü tarihi

        Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Aşure Günü tarihi

        Kurban Bayramı sonrası Aşure Günü tarihi araştırılmaya başlandı. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen bu özel günde yapılacak ibadetler de gündemde. Konuyla ilgili Diyanet'in hicri takvimi takip edilirken Muharrem ay 10. günü beklenmeye başladı. İşte Aşure Günü tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:26
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        • 1

          Aşure günü tarihi Diyanet dini günler takviminde yer alıyor. Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü tarihi belli oldu. Peki Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        • 2

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          Bu yıl yani 2025 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

        • 3

          2025 yılında, Aşure günü 5 Temmuz Cumartesi günü başlamaktadır ve 26 Temmuz 2025 tarihine kadar devam etmektedir.

          MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

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