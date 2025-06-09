Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Aşure Günü tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl yani 2025 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.