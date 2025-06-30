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        Aşure Günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure Günü kaç gün sürecek?

        Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü tarihi Temmuz ayında idrak edilecek. Aşure Günü'nde tencerelerde aşureler kaynatılır eşe, dosta, komşuya dağıtılır. Aşure vermek almak kadar kıymetlidir. Aşure Günü veya Aşura Günü, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü olarak bilinir. İşte, 2025 Aşure Günü tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:26
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        • 1

          Aşure Günü tarihi belli oldu. Muharrem ayı içinde idrak edilecek bu anlamlı günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bugüne kıymet atfedilir. Peki Aşure Günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure Günü kaç gün sürecek?

        • 2

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı ve 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü ise, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

        • 3

          MUHARREM AYININ ÖNEMİ

          Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir.

          Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.

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