Aşure Günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure Günü kaç gün sürecek?

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir.

Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.