Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Aşure günü / ayı ne zaman, ayın kaçında? Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?

        Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        "Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. İslam takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem, manevi yönü güçlü günlere ev sahipliği yapıyor. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu günde aşure tatlısı hazırlanarak paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliği yaşatılıyor. Peki, Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 22:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birlik, paylaşma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü yaklaşıyor. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu özel gün, hem tarihi olayları hem de toplumsal dayanışmayı hatırlatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, “Aşure Günü ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          2025 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

        • 3

          MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

        • 4

          MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

          - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

          - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

          - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

          - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

          - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

        • 5

          - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

          - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

          - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

          - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Habertürk Anasayfa