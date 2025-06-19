Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
"Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. İslam takvimine göre yılın ilk ayı olan Muharrem, manevi yönü güçlü günlere ev sahipliği yapıyor. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu günde aşure tatlısı hazırlanarak paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliği yaşatılıyor. Peki, Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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Birlik, paylaşma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü yaklaşıyor. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu özel gün, hem tarihi olayları hem de toplumsal dayanışmayı hatırlatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, “Aşure Günü ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.
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MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.
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MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
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- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...