Asuman Dabak: Yakın zamanda dolandırılmadım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Asuman Dabak, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Her şey yolunda. Ben çalışmaya devam ediyorum. Yılbaşında minik bir ara verdim. Çeşme'deydik orada güzel bir yılbaşı geçirdik. Sağlığımız ve keyfimiz yerinde. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.

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Öte yandan Asuman Dabak, geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Dabak, olayın 10 sene öncesine dayandığını ifade ederek; "Yakın zamanda dolandırılmadım. Yalan haber. Çok eskiden oldu bir kere 10 sene olmuştur o da" şeklinde konuştu.