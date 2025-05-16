Aston Villa: 2 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

A. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Ezri Konsa ve 73'te Boubacar Kamara kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa üst üste 3. galibiyeti aldı ve 66 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Tottenham ise 38 puanda kaldı.

Ligin 38. ve son haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.