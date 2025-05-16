Aston Villa: 2 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Konuk takımın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
A. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Ezri Konsa ve 73'te Boubacar Kamara kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa üst üste 3. galibiyeti aldı ve 66 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Tottenham ise 38 puanda kaldı.
Ligin 38. ve son haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.