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        Haberler Bilgi Yaşam Asteğmen Nasıl Olunur? Asteğmen Olma Şartları Nelerdir?

        Asteğmen Nasıl Olunur? Asteğmen Olma Şartları Nelerdir?

        Asteğmenlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) subaylık rütbesinin ilk basamağını oluşturan görevdir. Genellikle üniversite mezunu kişilerin askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmaları ya da meslek subayı olarak TSK bünyesine katılmaları sonucunda elde ettikleri bu rütbe, askeri kariyer hedefleyen bireyler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu haber metninde, asteğmen olmanın yolları, başvuru süreçleri ve aranan şartlar detaylı şekilde açıklanmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:18
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        Asteğmen Nasıl Olunur?
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        Asteğmen Nedir?

        Asteğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay sınıfına mensup en alt rütbeli askeri personeldir. Genellikle yedek subaylık görevini yerine getiren üniversite mezunları, temel askerlik eğitiminin ardından asteğmen olarak göreve başlarlar. Asteğmenler, görev süresi boyunca çeşitli birliklerde eğitim, idari, teknik ya da muharebe görevlerinde bulunabilir. Yedek subaylık görevini tamamlayan asteğmenler, görev süresi sonunda terhis edilir ya da isterlerse subaylık mesleğine devam etmek için sınavlara başvurabilirler.

        Asteğmen Nasıl Olunur?

        Asteğmen olmak için iki temel yol vardır:

        Yedek Subaylık (Askerlik Yoluyla Asteğmenlik)

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        Üniversite mezunu erkek vatandaşlar, zorunlu askerlik hizmetlerini yedek subay olarak yapabilirler. Bu kapsamda:

        Seçilen adaylar, 3 ila 6 hafta süren temel eğitimlerini tamamladıktan sonra asteğmen rütbesiyle görev yapmaya başlarlar.

        Görev süreleri 12 aydır. Bu sürenin tamamlanmasının ardından terhis edilirler.

        Kadro Subayı Olmak (Profesyonel Asteğmenlik ve Subaylık)

        MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi), astsubay meslek yüksekokulları veya dış kaynaktan (üniversite mezunu sivillerden) yapılan alımlarla da asteğmen rütbesiyle subay olarak TSK’ya katılım mümkündür. Bu kişiler eğitimlerini tamamladıktan sonra doğrudan asteğmen rütbesiyle göreve başlarlar ve kadrolu subay olarak kariyerlerine devam ederler.

        Asteğmen Olma Şartları Nelerdir?

        Asteğmen olmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekildedir:

        Genel Şartlar (Yedek Subaylık İçin)

        T.C. vatandaşı olmak

        Lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak (ön lisans mezunları yedek subay olamaz)

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        Askerlik çağına girmiş olmak veya celp dönemi içerisinde bulunmak

        Yaş şartı olarak 27 yaşını aşmamış olmak (bazı istisnalar ve uzatmalar hariç)

        Askerlik şubesine zamanında başvurarak yedek subay talebinde bulunmak

        Sağlık açısından askerlik yapmaya uygun olmak

        Adli sicil kaydının temiz olması

        Profesyonel Subaylık İçin Ek Şartlar

        KPSS veya MSÜ sınavlarından yeterli puanı almak (alım türüne göre değişir)

        Fiziki yeterlilik testlerinde başarılı olmak

        Sağlık muayenesinden geçmek ve “Subay Olur” raporu almak

        Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

        İngilizce bilgisi gibi ek kriterler (bazı sınıflarda)

        Asteğmenlik Süreci Nasıl İşler?

        Başvuru ve Sınıflandırma:

        Askerlik şubesi veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılır.

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        Adaylar yedek subay, yedek astsubay veya er olarak sınıflandırılır.

        Eğitim:

        Asteğmen adayları, TSK’nın belirlediği birliklerde temel eğitim alır.

        Eğitim süresi 3–6 hafta arasında değişir.

        Göreve Başlama:

        Eğitim başarıyla tamamlandığında asteğmen rütbesiyle görev yerine atanılır.

        Görev süresi boyunca disiplinli, emir-komuta zinciri içerisinde sorumluluklar yerine getirilir.

        Terhis veya Devam Kararı:

        12 ay sonunda yedek subaylık görevi tamamlanır.

        İsteyenler sınavlara girerek TSK’da subay olarak kalabilir.

        Asteğmenlerin Görev Alanları Nelerdir?

        Eğitim ve öğretim görevi

        Birlik yönetimi ve denetimi

        Muhabere, lojistik, istihbarat, harekât gibi teknik görevler

        Subaylarla birlikte karar alma ve uygulama süreçlerine katılım

        Asteğmenlik, üniversite mezunu gençlerin askerlik hizmetlerini daha aktif ve sorumlu bir şekilde yapma fırsatı sunduğu gibi, TSK bünyesinde kariyer planlayanlar için de önemli bir başlangıç noktasıdır. Gerek zorunlu askerlik kapsamında yedek subaylık yoluyla, gerekse profesyonel subaylık başvurularıyla asteğmen rütbesine ulaşmak mümkündür. Fiziksel yeterlilik, disiplin, eğitim düzeyi ve güvenlik incelemeleri gibi şartları taşıyan adaylar, başarılı bir askerî kariyere ilk adımı asteğmen olarak atabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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