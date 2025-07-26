Assos'ta 3 bin 500 yıllık stoa gün yüzüne çıkarılıyor

Çalışma yaptıkları yapının birinci katının tamamen ayakta olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Yapının toplam uzunluğu 110 metre olduğu için bu yapının tamamını açığa çıkarmak çok uzun yıllar alabilir. Önceki yıllarda yapının batı kısmındaki bir bölümü açığa çıkarmıştık. Amacımız bu yıl da yine bu yapının doğuda meclis binasının yanındaki bölümün bir kısmını açığa çıkarıp bu yapının büyüklüğünün ya da mekanlarının algılanması için çaba içindeyiz."