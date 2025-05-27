Aslışah Alkoçlar, şıklığıyla dikkat çekti
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, Bodrum'da katıldığı bir etkinlikte şık tarzıyla dikkat çekti
Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ ve iki çocuğuyla birlikte Dubai'de yaşıyor.
Geçtiğimiz gün Bodrum'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Alkoçlar, şık tarzıyla gündeme geldi.
Etkinlikte kahverengi tonlarında, askılı ve derin göğüs dekoltesine sahip bir elbise tercih eden Alkoçlar, kıyafetindeki drapeli yapı ve yırtmaçlı kesimle dikkat çekti.
Kombinini büyük küpeler ve bileziklerle tamamlayan Aslışah Alkoçlar, tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram