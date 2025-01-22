Aslında eğik değildi! İtalya'nın gözdesi Pisa kulesi hakkında birbirinden şaşırtıcı 10 bilgi!

Efsanelere ve hatalara rağmen ayakta kalan bir mühendislik harikası: Pisa Kulesi. İtalya'nın bu eşsiz yapısı, kusurlarıyla ünlü olsa da aslında tarih boyunca birçok defa yıkılmanın eşiğinden dönmüş. İşte Pisa Kulesi'nin eğikliği, tarihçesi ve günümüze kadar nasıl ulaştığı hakkında bilinmeyen detaylar!