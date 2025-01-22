Aslında eğik değildi! İtalya'nın gözdesi Pisa kulesi hakkında birbirinden şaşırtıcı 10 bilgi!
İtalya'nın en tanınan simgelerinden biri olan Pisa Kulesi, eğikliğiyle dünya çapında bir ün kazanmıştır. Ancak bu ikonik yapı, inşa edildiği dönemde düz bir kule olarak tasarlanmıştı. Kulenin tarihine dair az bilinen bu ilginç detaylar, onu sadece bir mimari eser değil, aynı zamanda bir tarih hazinesi haline getiriyor!
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Efsanelere ve hatalara rağmen ayakta kalan bir mühendislik harikası: Pisa Kulesi. İtalya'nın bu eşsiz yapısı, kusurlarıyla ünlü olsa da aslında tarih boyunca birçok defa yıkılmanın eşiğinden dönmüş. İşte Pisa Kulesi'nin eğikliği, tarihçesi ve günümüze kadar nasıl ulaştığı hakkında bilinmeyen detaylar!
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1. GÜÇ GÖSTERİSİ İÇİN YAPILDI
12. yüzyıl, Pisa için önemli bir yükseliş dönemi oldu. Ticaret, askerî zaferler ve politik başarılarla büyüyen şehir, zenginliğini göstermek için çarpıcı yapılar inşa etmeye başladı.
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Palermo’nun 1063 yılında yağmalanması sonrasında, getirdikleri ganimetleri sergilemek için “Mucizeler Meydanı” (Piazza dei Miracoli) yapıldı. Bu meydanda bir katedral, vaftizhane, mezarlık ve bir çan kulesi bulunacaktı. Bu kule, döneminin en yüksek yapısı olarak tasarlanmıştı.
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2. EĞİM SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Pisa’nın adı Yunanca “bataklık arazi” anlamına gelir. Ancak bu bilgi, mimarların tasarımlarında hesaba katılmadı. Kulenin temelinin ağır olması ve yetersiz derinlikte kazılması sebebiyle zemin hemen çökmeye başladı. Daha kulenin ikinci katı inşa edilirken eğim ortaya çıktı.
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3. DİĞER KULELER DE EĞİK
Pisa’daki yumuşak zemin sadece bu kuleyi değil, şehirdeki diğer yapıları da etkiledi. St. Nicola Kilisesi’nin çan kulesi ve St. Michele degli Scalzi Kilisesi’nin kulesi de benzer bir eğime sahip. Şehir genelindeki zemin problemleri, bu yapılarda da eğim oluşmasına yol açtı.
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4. KULENİN EĞİMİ YÜZYILLAR BOYUNCA DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ
Mühendisler eğimi düzeltmek için defalarca çalıştı. Ancak yapıyı dengeye getirmek için kuleye farklı yönlerden müdahaleler yapılması, kuleyi başka yönlere eğdi. Nihayet 14. yüzyılda kule, günümüzdeki çarpıcı görünümüyle eğimli haliyle sabitlendi.
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5. ZORUNLU ARALAR KULEYİ KURTARDI
Kulenin inşası 1174 yılında başladı ancak çeşitli savaşlar ve ekonomik sorunlar nedeniyle 200 yıl boyunca tamamlanamadı. Bu gecikmelerin, zeminin sıkışmasına zaman tanıdığı ve kulenin yıkılmasını önlediği düşünülüyor.
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6. ZEMİN KULEYİ DEPREMLERDEN KORUYOR
Pisa’daki yumuşak zemin, depremlerde şaşırtıcı bir şekilde avantaj sağlıyor. 1908’deki büyük depremde bile kule ayakta kalmayı başardı. Bilim insanları, zeminin yapının sert yapısıyla birlikte sarsıntıları dengelediğini belirtiyor.
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7. MUSSOLİNİ KULEYİ DÜZELTMEK İSTEDİ
Benito Mussolini, Pisa Kulesi’nin eğikliğini bir ulusal utanç kaynağı olarak gördü. Onun emriyle kuleyi düzeltmek için temelına çimento döküldü. Ancak bu müdahale, kulenin daha da eğmesine neden oldu.
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8. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA YIKIMDAN KURTULDU
II. Dünya Savaşı sırasında, Pisa Kulesi’nin Alman askerleri tarafından gözetleme kulesi olarak kullanıldığı düşünüldü. Amerikalı askerler, yapının yıkılması gerektiğine karar vermişti. Ancak kulenin güzelliği nedeniyle bu plan iptal edildi.
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9. RESTORASYON ÇALIŞMALARIYLA KURTARILDI
1990 yılında, kulenin eğimi 5,5 dereceye ulaşmıştı ve yıkılma riski çok yüksekti. 1993–2001 arasında yapılan restorasyon çalışmaları, kulenin eğimini 3,97 dereceye düşürdü ve stabil hale getirdi.
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10. ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR
Bugün Pisa Kulesi, dünya genelinden gelen milyonlarca turisti ağırlıyor. Ziyaretçiler, 273 basamaklı dar merdiveni tırmanarak zirveye ulaşabiliyor ve şehrin eşsiz manzarasını seyredebilir.
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