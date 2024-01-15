Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum
Aslı Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anları yayımladı. Enver; "Uyku eğitimi alıyorum" diyerek espri yaptı
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.
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Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. 38 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, kızıyla objektif karşısına geçti.
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"UYKU EĞİTİMİ ALIYORUM"
Aslı Enver, Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anları yayınladı. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Enver; "Uyku eğitimi alıyorum" diyerek, espri yaptı. Anne - kızın bu fotoğrafı oldukça beğeni aldı.
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"HASSAS KONULAR"
Öte yandan, Berkin Budak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yansıyan Aslı Enver'e muhabirler; "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü oyuncu, "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi ama hassastır ya o şeyler... Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram