Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum

"HASSAS KONULAR"



Öte yandan, Berkin Budak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda objektiflere yansıyan Aslı Enver'e muhabirler; "Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü oyuncu, "Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi ama hassastır ya o şeyler... Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram