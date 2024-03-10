Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
Berkin Gökbudak ile kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Aslı Enver, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
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Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.
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KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. 38 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, doğumdan aylar sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.
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Sosyal medya hesabından kızı Elay'ın yüzünün göründüğü fotoğrafları yayımladı.
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"EV YAPIMI MUTLULUK"
Aslı Enver, fotoğraflarına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düştü.
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Kızının fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aslı Enver'e; Hatice Şendil, Özge Borak, Serkan Altunorak, Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim, Özge Özpirinçci, Nur Fettahoğlu, Ceren Mora, Pelin Öztekin, Gupse Özay ve Bensu Soral gibi ünlü isimler yorum yaptı.