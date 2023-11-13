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        Haberler Magazin Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

        Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

        Dört ay önce kızları Elay'ı kucaklarına alan Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:48
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          12 Kasım 2022'de sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirerek ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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          Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü romantik bir akşam yemeği ile kutladı.

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          "İYİ Kİ SEN"

          Berkin Gökbudak ile çekilen karelerini yayımlayan Aslı Enver, eşine "İyi ki sen..." sözleriyle seslendi.

          Fotoğraflar: Instagram

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