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        Aslı Enver'den kızıyla ilk fotoğraf

        Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile birlikte verdiği pozları ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 18:30
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          13 Kasım 2022'de dünyaevine giren Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, 4 Temmuz'da kızları Elay'ı kucaklarına aldı.
          İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Enver'den ilk fotoğraf geldi.

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          İŞTE ELAY BEBEK

          Aslı Enver, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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          "BENİM GÜZEL AİLEM"

          Aslı Enver, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." ifadelerini not düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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