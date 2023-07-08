Aslı Enver'den kızıyla ilk fotoğraf
Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile birlikte verdiği pozları ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı
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13 Kasım 2022'de dünyaevine giren Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, 4 Temmuz'da kızları Elay'ı kucaklarına aldı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Enver'den ilk fotoğraf geldi.
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İŞTE ELAY BEBEK
Aslı Enver, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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"BENİM GÜZEL AİLEM"
Aslı Enver, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." ifadelerini not düştü.
Fotoğraflar: Instagram