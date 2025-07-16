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        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay Bodrum'da - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay Bodrum'da

        Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisi Uğurcan Günay, ile Bodrum'a gitti. Bir iskelede görüntülenen ikiliden Günay, Bekiroğlu'nu kucağına alıp denize atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 07:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:51
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        Âşıkların deniz keyfi
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Aslı Bekiroğlu, kısa bir süre önce yeni birlikteliğe yelken açtığı rapçi Uğurcan Günay ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

        Uğurcan Günay, bir ara sevgilisi Aslı Bekiroğlu'nu kucağına alıp denize atladı.

        Âşıkların denizdeki eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #aslı bekiroğlu
        #Uğurcan Günay

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