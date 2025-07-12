Aslı Bekiroğlu aşka geldi
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rap'çi sevgilisi Uğurcan Günay ile Çeşme'de tatil yapıyor
Giriş: 12.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:21
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; meslektaşı Furkan Rıza Demirel’den ayrılan Aslı Bekiroğlu, rap’çi Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Çift, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.
Aya Yorgi Koyu'nda objektiflere yansıyan âşıklar, şezlongda öpüştü.
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Sıcaktan bunalan âşıklar, sonrasında denize girerek serinledi.
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