Aslan'ın halası Nedret geliyor! Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel kimdir?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Ayda Aksel dahil oluyor. Dizinin yeni bölümünde Aslan'ın halası Nedret rolüyle ekranlara gelecek olan Ayda Aksel'in hayatı, yaşı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. İşte Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel'in hayatı hakkında merak edilenler...
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Ayda Aksel'in hayatı ve biyografisi, aile dizisinin yeni bölümü öncesinde araştırılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan sevilen dizi Aile; yeni bölümü ile her hafta Salı akşamı ekran karşısına geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisine Aslan'ın halası Nedret rolüyle dahil olan Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. İşte ünlü oyuncu Ayda Aksel hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler...
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AİLE NEDRET KİMDİR?
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi oyuncu kadrosuna usta oyuncu Ayda Aksel dahil oluyor.
Aksel, dizide Aslan'ın halası Nedret karakterine hayat verecek. Yeni karakterin dizide dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
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AYDA AKSEL KİMDİR?
31 Ekim 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Ayda Aksel, ilkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okudu.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Ayda Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı. 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kadrolu elemanı olarak çalıştı.
Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalışan Aksel, Diyalog'da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. Usta oyuncu, ilk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. Çift, 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
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ROL ALDIĞI FİLMLER
1996: Bir Erkeğin Anatomisi
1998: Cumhuriyet
1998: Kaçıklık Diploması
2004: Halk Düşmanı
2006: Sınav
2010: Kars Öyküleri
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011: Bir Avuç Deniz
2013: Aşk Kırmızı
2014: Mandıra Filozofu
2015: Hayat Öpücüğü
2019: Mucize 2: Aşk