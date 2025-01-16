Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler'den oluşan sergi

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan hilye-i şerifeler, “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” isimli kitapta bir araya getirildi.

Kitaptaki eserlerden oluşan sergi de Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

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Serginin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışıyla Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserleri toplumla buluşturmayı önemsiyoruz. Koleksiyonumuzdaki birbirinden kıymetli hilyeleri “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında bir araya getirdik. Kitapta yer alan eserlerden oluşan bir seçkiyi de Çamlıca Kampüsümüzde ziyarete açtık. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) güzel ahlakı, örnek davranışları hilyeler üzerinden daha fazla görülsün ve okunsun istedik. Hattatlarımızın kaleminden farklı asırlarda yazılmış, tezhipçilerimizin göz nuruyla bezenmiş bu kıymetli eserleri yakından görmeleri için tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” dedi.

10 AY SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN HAZIRLANDI

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında; Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Fâris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor.

“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında yer alan eserlerden oluşan seçki (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak, 09.00-17.00 saatleri arasında holdingin Çamlıca Kampüsü’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sergi, 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.