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        Haberler Magazin 'Aşkı Hatıla'da buluştular

        'Aşkı Hatıla'da buluştular

        Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı, 'Aşkı Hatırla' adlı dizinin galası gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:51
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        'Aşkı Hatıla'da buluştular
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Baş başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda; Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al'ın yer aldığı Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan ‘Aşkı Hatırla’nın galası gerçekleşti.

        Orijinal hikâyesini Ahmet Vatan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda aynı zamanda projenin yaratıcısı da olan Özgür Önurme oturuyor.

        Hande Erçel ve Barış Arduç
        Hande Erçel ve Barış Arduç

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Erçel, "Ben daha önce de söyledim, 'Barış ile 10 tane de olsa yaparım' diye. Sadece Barış özelinde değil harika bir ekiple bir aradayız. Umarım seyirci de çok sever. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tam ismi 'Güneş' gibi bir karakter" dedi.

        Barış Arduç da "Çok anlaştığımızı daha önce de söylemiştik. Birlikte işler yapmak çok keyifli. Üçüncüsü de yolda... Tam net konuşmak için henüz erken. Benim canlandırdığım karakter benim için çok içime sinen bir karakter. Oynamaktan müthiş keyif aldığım bir karakter" ifadelerini kullandı.

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        #Aşkı Hatırla

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