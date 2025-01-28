Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama
Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulmuştu. Ocak ayının son günlerine girilmesiyle birlikte 2025 Şubat celbinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan yükümlüler ''2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte detaylar…
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2025 Celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. Böylece 2025 Şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ocak ayının sonuna gelinirken binlerce asker adayının gözü seçim ve sınıflandırma sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce elde edebilecek. Peki, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.…
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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 06 Şubat 2025
Er (2’nci Grup) - 06 Mart 2025
Er (3’üncü Grup) - 03 Nisan 2025
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SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.
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Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.
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ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
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