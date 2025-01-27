Askerlik Şubesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Askerlik Şubeleri Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?

Her yıl askerlik, sevk bilgileri, başvuru ve tecil gibi konularda bilgi almak isteyen birçok kişi şubelere başvurur. İşlemlerin yolunda gidebilmesi için şubelerin çalışma saatlerini bilmek oldukça önemlidir. Askerlik şubelerinin tümünde standart çalışma saatleri vardır. Peki askerlik şubeleri kaça kadar açık? Bu yazıda askerlik şubeleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm bilgilere erişebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

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Askerlik şubesi çalışma saatleri aşağıda verilmiştir;

Hafta içi: 08.30 ve 17.30 arası

Öğle tatili: 12.30 ve 13.30 arası

Hafta sonu: Cumartesi ve pazar kapalı

ASKERLİK ŞUBESİ MESAİ SAATLERİ 2025

Askerlik şubesi mesai saatleri 2025 yılı içerisinde hizmet vermek isteyen asker adaylarının sıkça merak ettiği konuların başında gelir. Diğer yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da güncel olarak sunulan askerlik şubesi mesai saatleri, hafta içi 08:30 ve 17:30 arasıdır. Ancak askerlik şubeleri hafta sonları ve resmî tatil günlerinde açık değildir. Bunun yanında Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda askerlik şubelerinin mesai günleri dışında kalır. 2025 yılında işlemlerinizi planlarken askerlik şubelerinin kapalı olduğu zamanlara dikkat etmeyi düşünebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Peki askerlik Şubeleri kaçta açılıyor? Her bölgedeki açılış saati aynı mı? Askerlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından oldukça önemlidir ve bu sürecin yönetildiği yerler ise askerlik şubeleridir. Asker adaylarının ilk başvuru yaptığı yerler olmaları nedeniyle oldukça önemli yerlerdir. Bu nedenle kişiler şubelerin çalışma saatlerini yoğun olarak araştırır. Askerlik şubesine sabah saatlerinde gelmeyi düşünüyorsanız bu şubelerin 08:30’da açıldığını söylemek mümkündür.

ASKERLİK ŞUBESİ KAÇTA KAPANIYOR?

Bunun yanında en sık merak edilen bir diğer soru ise “Askerlik Şubesi kaçta kapanıyor?” şeklindedir. Tıpkı açılış saati gibi kapanış saati de asker adayları tarafından yoğun olarak merak edilir. İşlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birçok kişi erken gelir. Ancak yine de bazı kişilerin erken gelme olasılığı yoktur. Bu durumlarda kapanış saatine kadar başvuru yapılabilir. Askerlik şubeleri, saat 17:30 itibarıyla kapanış yapar ve bu saatten sonra gelen başvurular kabul edilmez.

ASKERLİK ŞUBESİ ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇTAN KAÇA? Askerlik Şubesi öğle arası saati 12.30 ile 13.30 arasındadır. Bu saatler içinde personelin öğle arası tatili olduğundan herhangi bir hizmet verilmez. İşlemlerinizin öğleden sonrasına kalmaması adına mümkün olduğunca erken gelerek öğle tatiline denk gelme riskinizi düşürebilirsiniz. ASKERLİK ŞUBELERİ CUMARTESİ AÇIK MI? Bunun yanında bazı asker adayları “Askerlik Şubeleri cumartesi açık mı?” sorusunu sorar. Cumartesi ve pazar günleri, askerlik şubeleri açık değildir ve bu tarihte yapılan başvuruların geçerliliği de olmaz. Bilgi almak için dahi hafta içi mesai saatlerini değerlendirmeniz gerekir. ASKERLİK ŞUBESİNDE HANGİ HİZMETLER VAR? Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen kişilere hizmet veren şubeler birçok farklı işlevi bir arada yürütebilir. İşte askerlik şubelerinde yapılan bazı işlemler; Askerlik Yoklaması: Askerlik çağına ulaşmış kişiler için yoklama ve sağlık muayenesi işlemleri öne çıkar. Bu, askerlik sürecindeki ilk aşamadır. Buraya başvuru yapan bir bireyin sağlık sorunları varsa detaylı muayene raporları da ilgili şubeler tarafından hazırlanır.

Celp Dönemi İşlemleri: Askerlik celp dönemine katılmak isteyenler, kayıt işlemleri için bu şubelere başvurmak durumundadır. Celp dönemine katılım için gereken belgeler vardır ve bunlar şubeye doğrudan teslim edilmelidir.

Tecil İşlemleri: Askerlik erteleme işlemleri için tecil başvuruları yapılması gerekir. Askerlik şubesi üzerinden tecil başvuruları yapılabilir.

Muafiyet İşlemleri: Özel durumlar ve sağlık problemleri nedeniyle askerlikten muaf olmak isteyenler vardır. Bu işlemlerin detaylı sağlık raporları talebiyle birlikte şubelerde yapılması gerekir.

Bedelli Askerlik Başvurusu: Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler başvurularını şubeler aracılığıyla yapar. Ayrıca gereken belgeler ve ödeme dekontları da şubeler tarafından kontrol edilir.

Askerlik Durum Belgesi: Askerlik durumunu gösteren belge, resmi işlemler için sıkça gerekebilir. Bu belge, şubelerden teslim alınabilir.

Terhis İşlemleri: Askerlik görevini tamamlayan kişiler, terhis işlemlerini şubeler üzerinden alabilir. Bu, askerlik hizmetinin resmi olarak bitirildiğini ifade eder. ASKERLİK ŞUBESİNE GİDERKEN RANDEVU ALMAK GEREKİR Mİ? Bazı işlemler için şubelerden randevu almak gerekir. Sizin de böyle bir durumunuz varsa e- Devlet üzerinden randevu alabilirsiniz.

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