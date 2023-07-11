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        Van'da başkanın yeğeninin kullandığı otomobil askeri araçla çarpıştı: 1 şehit, 1 ölü

        Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün ise Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 13:36
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          Van'da, askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

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          Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki otomobille askeri araç çarpıştı.

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          İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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          Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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          Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.

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          Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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          Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi.

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          Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da hastaneye gelerek Başkan Tanış'ı yalnız bırakmadı.

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