Van'da başkanın yeğeninin kullandığı otomobil askeri araçla çarpıştı: 1 şehit, 1 ölü
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün ise Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi
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Van'da, askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.
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Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki otomobille askeri araç çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.
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Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.
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Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi.
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Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da hastaneye gelerek Başkan Tanış'ı yalnız bırakmadı.
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