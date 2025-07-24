Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Londra'da hayranları tarafından görüntülenen Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz çiftinden Özoğuz, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı.

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Ünlü şarkıcı, Farah Zeynep Abdullah ile Londra'da birlikte görüntülenmelerini soran muhabirlere; "Ne ne?" diye cevap verdi. Özoğuz, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna ise; "Öpüyorum arkadaşlar" diyerek, yoluna devam etti.